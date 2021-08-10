Минсвязи выпускает конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Копыле

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За художественное оформление конверта и спецштемпеля отвечала Татьяна Дольская, дизайн разработала Марина Витковская.Отмечается, что номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.Специальное памятное гашение будет проходить 5 сентября в отделении почтовой связи № 2 Копыля Минской области.Напомним, День белорусской письменности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. В этом году праздник принимает город Копыль.