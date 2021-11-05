Минсвязи: в цифровой сфере Беларусь достигла значительного прогресса

– отметили в ведомстве.Кроме того, очевидным международным признанием результатов работы, а также подтверждением грамотного планирования и реализации программ цифрового развития в Беларуси, по мнению специалистов Минсвязи, являются устойчивые позиции страны в международных рейтингах, официально публикуемых признанными международными учреждениями, с которыми Беларусь успешно развивает международное сотрудничество.В министерстве сообщили, что в результате выполнения мероприятий по строительству и модернизации сетей электросвязи достигнуты следующие результаты: количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет составило более 3,27 млн, абонентов IP-телевидения – 2,34 млн, абонентов, подключенных к мультисервисной IMS-платформе, по сравнению с началом года выросло на 88,7 тыс. и составило 3,7 млн. В Беларуси по состоянию на 1 октября услуги электросвязи оказывают 193 оператора.Число абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 77,4 тыс. и насчитывает 2,82 млн. Ширина внешнего канала для доступа в интернет составила 2180 Гбит/с. Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам девяти месяцев этого года насчитывает 11,781 млн.– отметили в Минсвязи. –