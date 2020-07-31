Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021–2025 годы

Министерство связи и информатизации подготовило проект концепции государственной программы ”Цифровое развитие Беларуси“ на 2021–2025 годы, на основании которой планируется последующая разработка указанной программы, сообщается на сайте ведомства.
Проектом концепции предусматривается, что в предстоящем периоде будут выполнены мероприятия по созданию (развитию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению инновационных решений в отраслях экономики и технологий ”умных городов“, а также обеспечению информационной безопасности таких решений. Отдельно предусматривается сконцентрировать усилия на совершенствовании государственных электронных сервисов. Это позволит обеспечивать равномерный охват современными технологиями доступа к государственным услугам населения всей страны, исключая образование ”цифрового разрыва“ между городом и сельской местностью.
Заказчиками мероприятий разрабатываемой государственной программы будет выступать широкий круг республиканских органов госуправления. Помимо этого, в данной программе предусматривается, что заказчиками мероприятий также выступят и местные исполнительные и распорядительные органы – в части развития технологий ”умных городов“. Непосредственно в целях цифровой трансформации реального сектора экономики к реализации мероприятий программы будут активно привлекаться отечественные предприятия.
Отличительной особенностью формируемой государственной программы, помимо охвата цифровыми преобразованиями не только отраслей, но и регионов, является также то, что в рамках нее планируется реализация:
- пилотных проектов, включая разработку типовых технических решений с их апробированием на ”модельных объектах“ и последующим масштабированием;
- проектов по развитию передовых информационных технологий в целях их последующего применения для цифрового развития экономики: аналитика больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение и зрение, блокчейн, DLT, виртуальная и дополненная реальность, технологии беспроводной связи, интернет вещей, промышленный интернет, компоненты робототехники, сенсорика и другие.
В результате предполагается сформировать банк типовых решений для цифрового развития, что позволит ускоренными темпами внедрять функционирующие на основе передовых технологий решения в различных отраслях экономики.
Принимая во внимание ведущую роль информационных технологий в жизни современного общества и процессах экономического развития, заинтересованным предлагается принять участие в рассмотрении проекта указанной концепции в целях вклада в видение реализации данного направления в Беларуси и определения приоритетных проектов.
Предложения по дополнению проекта концепции или инициативы по мероприятиям, которые могут быть реализованы в рамках формирующейся на ее основе госпрограммы ”Цифровое развитие Беларуси“ на 2021–2025 годы, принимаются до 7 августа текущего года в электронном виде по адресу: shapkina@mpt.gov.by.
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Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021–2025 годы
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