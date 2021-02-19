Минсвязи и "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город"

Министерство связи и информатизации совместно с РУП "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город" – в нем собрали основные городские сервисы для населения и бизнеса, сообщает пресс-служба Минсвязи.
Новая платформа поможет горожанам взаимодействовать с городской инфраструктурой.
– Основой цифровой трансформации регионов стала технология умного города – одного из самых важных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы. Механизм решения – реализация проекта будущего "Умные города Беларуси". Им предусмотрено комплексное региональное развитие путем последовательного и масштабного внедрения и интеграции цифровых решений на основе информационно-коммуникационных технологий, – рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган.
– Основная цель проекта – улучшить взаимодействие с городской экосистемой благодаря цифровым технологиям. Горожане получат современный способ коммуникаций в самых разных сферах – от медицины и образования до покупок и досуга, – обозначил гендиректор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя.
Старт проекту будет дан в Полоцком районе. Пилотная версия под названием "Мой Полоцк" успешно протестирована и реализована в кратчайшие сроки. Как отметил первый заместитель председателя Полоцкого районного исполнительного комитета Сергей Лейченко, "Мой Полоцк" – это первое приложение, которое объединило все городские сервисы. Оно поможет ознакомиться с афишей культурных и спортивных мероприятий, записаться на прием в государственные учреждения, узнать режим работы кафе и ресторанов, вызвать аварийную бригаду и многое другое.
Информация в предложении структурирована по видам деятельности. Всего там 25 городских сервисов, разделенных на два блока. Первый – организации: Полоцкий РИК, банки, здравоохранение, образование, спорт, транспорт и другие. Второй – отдых: туризм, торговля, кафе и рестораны. В приложении есть три модуля взаимодействия с пользователем: онлайн-запись, онлайн-доставка, онлайн-оплата. Наполнять платформу помогали различные субъекты хозяйствования.
Особенность приложения – географическая привязка. В перспективе ресурс может масштабироваться по территориальному принципу. Это значит, что своя версия появится для определенного региона. Возможно, для отдельных населенных пунктов будет создана своя версия приложения, в которой соберут самые востребованные сервисы и услуги.
В новой пятилетке по госпрограмме "Цифровое развитие Беларуси" будут реализовываться проекты по внедрению цифровых платформ умных городов и регионов, которые должны охватить растущие потребности граждан, бизнеса и государства, а также отраслевых платформ, позволяющих государству проводить более тщательную и глубокую аналитику по всем отраслям экономики.
Фото: pixabay.com
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Минсвязи и "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город"
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