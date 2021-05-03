Министерство связи и информатизации выпустит 4 мая в обращение две почтовые марки из серии EUROPA. Такая информация размещена на сайте Минсвязи.
К данному выпуску подготовлены карточки для картмаксимумов.
На почтовых марках представлены вертлявая камышевка и обыкновенный хомяк, которые занесены в Красную книгу Беларуси. Художником почтовой продукции выступил Александр Митянин. За дизайн отвечала Марина Витковская.
Отмечается, что в день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте столицы будет проводиться специальное гашение на конверте первого дня.
Фото: mpt.gov.by
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Минсвязи 4 мая выпустит почтовые марки из серии EUROPA
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