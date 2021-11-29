Минсвязи 1 декабря выпускает в обращение почтовую марку к 125-летию со дня рождения маршала Жукова

Отмечается, что проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и средней общеобразовательной школой № 83 им. Г.К. Жукова в Минске.Дизайн почтовой марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Евгении Бедоник.В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте столицы будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".Номинал марки «Р» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно приоритетной.