Минсвязи 1 декабря выпускает в обращение почтовую марку к 125-летию со дня рождения маршала Жукова

Министерство связи и информатизации выпускает в обращение почтовую марку "125 лет со дня рождения Г.К. Жукова" 1 декабря. Такая информация опубликована на сайте ведомства.
Отмечается, что проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и средней общеобразовательной школой № 83 им. Г.К. Жукова в Минске.
Дизайн почтовой марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Евгении Бедоник.
В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте столицы будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
Номинал марки «Р» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно приоритетной.