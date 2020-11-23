Минстройархитектуры изучает возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков при строительсве арендных домов

Министр подчеркнул, что сейчас рынок арендного жилья в нашей стране находится в начальной стадии. Об этом говорят и объемы его строительства.Руслан Пархамович также обратил внимание, что в стране арендное жилье пока не окупается. По его словам, изучается возможность перехода от заниженной ставки по аренде к единой рыночной.