Минстройархитектуры изучает возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков при строительсве арендных домов

Министерство архитектуры и строительства рассматривает возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков и оплату подведения инженерных сетей к домам за счет бюджета при строительстве арендного жилья. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. По его словам, для этого необходимо, чтобы коммерческий застройщик строил жилой дом с последующей передачей его в поквартирную аренду.
– Уже на следующий год мы планируем построить порядка 200 тысяч квадратных метров арендного жилья. Причем оставляем не более 90 тысяч метров за счет бюджета. Рассчитываем, что все остальное будут строить в том числе и коммерческие предприятия. Для стимулирования прорабатываем различные варианты. В том числе рассматриваем возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков и оплату подведения инженерных сетей к домам за счет бюджета. Но при условии, что коммерческий застройщик построит жилой дом с последующей передачей его в поквартирную аренду.
Министр подчеркнул, что сейчас рынок арендного жилья в нашей стране находится в начальной стадии. Об этом говорят и объемы его строительства.
– В этом году построено 135 тысяч квадратных метров такого жилья, в том числе порядка 90 тысяч – за счет бюджетных средств. Мы понимаем, что будущее за развитием этого направления. Во-первых, такое жилье дает определенные возможности, в том числе по трудовой миграции. Человек может совершенно спокойно работать там, где ему больше платят и где ему удобнее проживать.
Руслан Пархамович также обратил внимание, что в стране арендное жилье пока не окупается. По его словам, изучается возможность перехода от заниженной ставки по аренде к единой рыночной.
– Единственное место, где оно может окупиться, это Минск. Здесь цена аренды соответствует рыночной. Мы понимаем, что если одна и та же квартира в Минске в аренду может стоить до 1000 рублей, то в Бресте и Гомеле это будет уже около 350–400 рублей, а в районном центре цена будет максимум доходить до 100 рублей. И это при том, что затраты на строительство абсолютно одинаковые. Поэтому здесь необходимо переходить от заниженной ставки по аренде к единой рыночной. При этом предоставлять субсидии на оплату аренды квартиры тем, кто испытывает определенные трудности.
Полная версия интервью с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Минстройархитектуры изучает возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков при строительсве арендных домов
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Фото: Алексей МАТЮШ