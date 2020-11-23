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Минстройархитектуры изучает возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков при строительсве арендных домов

Министерство архитектуры и строительства рассматривает возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков и оплату подведения инженерных сетей к домам за счет бюджета при строительстве арендного жилья. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. По его словам, для этого необходимо, чтобы коммерческий застройщик строил жилой дом с последующей передачей его в поквартирную аренду. 


 Уже на следующий год мы планируем построить порядка 200 тысяч квадратных метров арендного жилья. Причем оставляем не более 90 тысяч метров за счет бюджета. Рассчитываем, что все остальное будут строить в том числе и коммерческие предприятия. Для стимулирования прорабатываем различные варианты. В том числе рассматриваем возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков и оплату подведения инженерных сетей к домам за счет бюджета. Но при условии, что коммерческий застройщик построит жилой дом с последующей передачей его в поквартирную аренду.

Министр подчеркнул, что сейчас рынок арендного жилья в нашей стране находится в начальной стадии. Об этом говорят и объемы его строительства. 

– В этом году построено 135 тысяч квадратных метров такого жилья, в том числе порядка 90 тысяч – за счет бюджетных средств. Мы понимаем, что будущее за развитием этого направления. Во-первых, такое жилье дает определенные возможности, в том числе по трудовой миграции. Человек может совершенно спокойно работать там, где ему больше платят и где ему удобнее проживать.

Руслан Пархамович также обратил внимание, что в стране арендное жилье пока не окупается. По его словам, изучается возможность перехода от заниженной ставки по аренде к единой рыночной.

– Единственное место, где оно может окупиться, это Минск. Здесь цена аренды соответствует рыночной. Мы понимаем, что если одна и та же квартира в Минске в аренду может стоить до 1000 рублей, то в Бресте и Гомеле это будет уже около 350–400 рублей, а в районном центре цена будет максимум доходить до 100 рублей. И это при том, что затраты на строительство абсолютно одинаковые. Поэтому здесь необходимо переходить от заниженной ставки по аренде к единой рыночной. При этом предоставлять субсидии на оплату аренды квартиры тем, кто испытывает определенные трудности.

Полная версия интервью с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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