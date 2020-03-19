Минспорта: российских туристов, которые полетели через белорусские туркомпании и застряли в Египте, мы вывезем чартерными рейсами

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма рассказал, что сегодня основная проблема — вернуть белорусских туристов из тех стран, куда не летает «Белавиа».





— Все упирается в проблему с транзитом. Основная наша задача — добиться четкой позиции российской стороны, чтобы они свою позицию донесли до авиакомпаний и чтобы наших граждан сажали на самолеты, которые летят в Москву, —.

Он привел в пример случай, который произошел вчера. Белорусская туристическая компания «Анекс Тур» попыталась организовать шаттл из Внуково в другой аэропорт, откуда можно было бы улететь в Минск: «Они подали заявку в Российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19, но глава штаба Татьяна Голикова его не приняла и сказала, что так нельзя. Поэтому сейчас мы пытаемся отработать любые варианты, даже самые фантастические».

По словам Грицевича, Департамент в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию с нашими туристами за границей: «По той информации, которой мы располагаем, состояние наших туристов является удовлетворительным. Нет угрозы их здоровью или безопасности. Самое сложное для них сейчас то, что они находятся в подвешенном состоянии. Как только у них появится возможность улететь, мы их сразу оповестим».

Грицевич также рассказал, что российских туристов, которые через наши туркомпании улетели отдыхать в Египет, вернут так же, как и белорусских туристов: «Никаких разделений у нас здесь нет. Граждане Российской Федерации находятся в таком же положении, как и белорусские. Места для них на чартерных рейсах предусмотрены».

Туристам, которые отправили на отдых не через турфирмы, а своим ходом, Департамент советует обращаться в белорусские посольства. «У нас есть возможность вывезти их на чартерах, которые, как мы планируем, все же будут организованы. Туроператоры будут не против подсадить их, несмотря на то что билеты заранее у них они не купили. Места найдем», — рассказал Грицевич.