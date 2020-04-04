Минспорта рекомендует приостановить спортивные мероприятия для детей и подростков до 20 апреля

Министерство спорта и туризма на основании рекомендаций Минздрава, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, рекомендует приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков до 20 апреля, информирует пресс-служба ведомства.

Начальникам главных управлений (управлений) спорта и туризма облисполкомов, Мингорисполкома, руководителям РЦОП рекомендуется согласовать с национальными федерациями по видам спорта приостановку спортивно-массовых мероприятий до указанной даты.

При проведении матчей чемпионатов по футболу, хоккею, гандболу совместно с собственниками спортивных объектов и федерациями предписано неукоснительно соблюдать меры эпидемиологического и санитарного характера в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Кроме того, в Минспорта разработан комплекс мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделено объектам, на которых осуществляются режимно-ограничительные мероприятия и расположены базы, на которых проходят учебно-тренировочные сборы и децентрализованная подготовка спортсменов-сборников. Во взаимодействии с Минздравом организовано медицинское наблюдение за спортсменами и делегациями, вернувшимся из-за границы. Ежедневно проводится термометрия, осмотр спортсменов на наличие катаральных явлений, санитарная обработка помещений, спортивного инвентаря и оборудования с использованием дезинфицирующих средств.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями — это «Крыжовка», «Галактика» и центры олимпийской подготовки в Раубичах и Заславле. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.

Ранее сообщалось, что в Беларуси временно приостановлены футбольные первенства среди юниоров и юношей.