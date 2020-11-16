В микрорайоне Новая Боровая повреждена система водоснабжения, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Предприятие выявляет причины аварии, проводится обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, рассматривается и вариант умышленного повреждения.
В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки.
Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды.
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«Минскводоканал»: рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в Новой Боровой
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