Минску – 954: программа праздничных мероприятий на День города

В ближайшие выходные Минск отметит свой 954-й день рождения. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу. О самых интересных локациях праздника – в материале sb.by.
Большая часть мероприятий запланирована на субботу, 11 сентября.
Традиционно главные праздничные площадки развернутся в сердце столицы – на Немиге. У Дворца спорта расположится комплекс из пяти сцен. Своими выступлениями жителей и гостей Минска порадуют группы "Радиоволна", "Статус", "Дрозды" и такие исполнители, как Герман Титов, Тео, Ольга Рыжикова, Виктория Алешко. Завершится концертная программа выступлением хедлайнера – Сереги. По случаю праздника будет работать зона VR-развлечений с использованием компьютерных технологий, обустроят LEGO-городок для детей и зоны отдыха.
В 13:00 запланирован турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup 2021, тут же пройдут соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель».
Шумно и празднично будет и в Верхнем городе: в 12:00 там начнется XIII Республиканский фестиваль национальных культур, а вечером в 20:00 пройдет концерт Национального академического концертного оркестра Беларуси.
Не менее весело можно будет отметить праздник и в других районах города.
Гулянья для жителей Ленинского района пройдут на территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса (проезд Чижевских, 10). 11 сентября с 12:00 до 18:00 там запланирован фестиваль детского творчества «Родной Беларуси – любимому Минску». Любителей активного отдыха приглашают на спортивно-развлекательную программу «Туристический спринт» также с 12:00 до 18:00.
Интересную программу подготовили и в Центральном районе. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны с 12:00 до 18:00 можно будет оценить интерактивную площадку самолета Ли-2 «Знамя Победы» и временную экспозицию «Родной мой город». С 12:00 до 18:00 в столичном парке имени Янки Купалы День города отметят программой «Родны мой горад – любоў мая».
В Московском районе День города отметят районным праздником «Цвети, мой Минск, моя столица!», который пройдет в парке им. Павлова. А на площадке Территориального центра социального обслуживания населения (ул. Н. Орды, 47а) можно будет посмотреть концертную программу «Люблю цябе, мой Мiнск!».
По случаю праздника жителей Октябрьского района приглашают принять участие в квест-игре Streetgame. Она начнется в 11:00 у Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» (ул. Чкалова, 1/4). В парке «Курасовщина» (горнолыжный центр «Солнечная долина», ул. Корженевского, 45) с 13:00 до 19:00 приглашают на праздничную программу «Время быть вместе». Самые юные жители района могут принять участие в конкурсе изобразительного искусства «Минск – город будущего», он начнется в 10:00 в гимназии № 75.
Партизанский район не останется в стороне от праздника. В парке экстремальных видов спорта с 11:00 до 16:00 пройдет семейный праздник «Минск – сердце Беларуси», в 10:00 начнется открытый турнир по городошному спорту среди местных жителей. В парке Горького – праздничная программа «В сердце моем – Минск» с 12:00 до 17:00, а с 19:00 до 22:00 молодежный Open Air.
Несколько праздничных площадок будут работать завтра и в Заводском районе. Запланирован концерт с выступлениями белорусских звезд, будут работать интерактивные площадки и фотозоны. Подробнее – здесь.
Торжества пройдут и в Партизанском районе. С 11:00 до 17:00 на детской железной дороге имени К. Заслонова запланирована праздничная программа. В Центральном ботаническом саду НАН с 12:00 до 19:00 пройдет научно-практическое мероприятие «Фестиваль науки – 2021». В парке им. Челюскинцев с 12:00 до 19:00 можно принять участие в турнире по городкам и петанку. На площадке у Национальной библиотеки с 13:00 до 18:00 развернется музыкальный праздник «Мой город мира, дружбы и любви!».
В Советском районе Минска запланированы спортивные состязания и фестивали, концерт и чествование молодоженов. Подобнее – тут.
Во Фрунзенском районе праздник будет спортивным: в 10:00 в физкультурно-оздоровительном центре (ул. Бурдейного, 23) начнется матчевая встреча среди команд по футболу «Фрунзенец». Жителей района к 13:00 приглашают в парк имени 60-летия Октября, где состоится праздник «Фрунзенский – в ритме столицы!».
Праздничный фейерверк раскрасит небо над Минском в 22:00. В этом году выбрана одна точка для запуска праздничного салюта – сквер «Старостинская Слобода» возле гостиницы «Беларусь». Хороший обзор будет открываться также с площадки около Дворца спорта, у «Банка развития» на проспекте Машерова, а также на мосту около ул. Зыбицкая.
В воскресенье, 12 сентября, в 9:00 у Дворца спорта стартует «Минский полумарафон». С этого же времени там начнет свою работу праздничная ярмарка.
Фото из архива БЕЛТА