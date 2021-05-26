ГП "Минсктранс" возобновит пассажирские перевозки с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня, сообщает БЕЛТА.
- Международные рейсы в Москву и Санкт-Петербург возобновляются с 4 июня. Они будут осуществляться через день, - пояснили в "Минсктрансе".
Автобус Минск - Москва будет отправляться из белорусской столицы в 20.30, из Москвы - в 19.00 с автовокзала "Южные Ворота" и в 20.45 - со станции автовокзала "Саларьево".
Рейсы по международному маршруту Минск - Санкт-Петербург будут отправляться из Минска в 19.00 и из Санкт-Петербурга обратно в такое же время.
Фото: архив БЕЛТА
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"Минсктранс" возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня
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