«Минсководоканал»: ремонт трубопровода продолжается. Аварийно-восстановительные работы никак не влияют на обеспеченность потребителей питьевой водой

С самого утра 22 апреля цистерны с питьевой водой появились во дворах жилых домов. Автоцистерны были замечены по ул. Прушинских, 10 и 72, ул. Дроздовича, 2, ул. Плеханова, 40, ул. Жуковского, 5/1, ул. Голодеда, 73, ул. Асаналиева, 40. Локации цистерн могут меняться. Их лучше отслеживать на сайте предприятия., – уточняетПонятно, что цистерны во дворах – это временные меры. Сейчас нужно восстановить водоснабжение по трубопроводу., – объясняет Антон Голоскок.