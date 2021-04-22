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  2. «Минсководоканал»: ремонт трубопровода продолжается. Аварийно-восстановительные работы никак не влияют на обеспеченность потребителей питьевой водой

«Минсководоканал»: ремонт трубопровода продолжается. Аварийно-восстановительные работы никак не влияют на обеспеченность потребителей питьевой водой

Повреждение водопровода на минской улице Уборевича полностью локализовано. Это значит, что в жилых домах Октябрьского, Ленинского и Заводского районов появилась вода. Но здесь нюанс: повреждение трубы такого диаметра может вызвать вопросы с качеством. Поэтому в пострадавшие районы отправлены автоцистерны с питьевой водой. Первые емкости отправлены еще 21 апреля в 10-ю, 11-ю больницы, БСМП, 3-ю детскую больницу, санаторную школу-интернат по улице Черниговская, 46. К четырем утра питьевую воду начали развозить по дошкольным учреждениям образования.


С самого утра 22 апреля цистерны с питьевой водой появились во дворах жилых домов. Автоцистерны были замечены по ул. Прушинских, 10 и 72, ул. Дроздовича, 2, ул. Плеханова, 40, ул. Жуковского, 5/1, ул. Голодеда, 73, ул. Асаналиева, 40. Локации цистерн могут меняться. Их лучше отслеживать на сайте предприятия.  

– Воду подвозим всем, кто в ней нуждается, – уточняет начальник производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал" Антон Голоскок. – Если своих цистерн не хватает, привлекаем сторонние организации. Главное – обеспечить потребителя качественной питьевой водой.

Понятно, что цистерны во дворах – это временные меры. Сейчас нужно восстановить водоснабжение по трубопроводу.

– Специалисты "Минскводоканала" приступили к проведению аварийно-восстановительных работ, в ходе которых также будут изучаться причины повреждения трубопровода, – объясняет Антон Голоскок. – Работы проведем в максимально сжатые сроки. Поскольку повреждение локализовано, а все потребители – с водой, то работа по устранению повреждения выполняется планово. То, что мы восстанавливаем трубопровод на этом участке, никак не сказывается на надежности обеспечения потребителей водой.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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