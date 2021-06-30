Минское метро в связи с празднованием Дня Независимости изменит график работы 3 и 4 июля

Уточняется, что 3 июля движение электропоездов на всех линиях метрополитена начнется в 05:30.– уточняется в сообщении.Станции на всех линиях будут закрыты на вход 4 июля в 00:50. Станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная» закроются на вход пассажиров 4 июля в 01:00.– обратили внимание в метрополитене.Минский метрополитен обращает внимание на данную информацию и обращается к пассажирам с просьбой заранее купить жетоны и проездные.