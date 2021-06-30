Минский метрополитен в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Независимости изменит график работы на 3 и 4 июля. Такая информация размещена в Telegram-канале метро.
Уточняется, что 3 июля движение электропоездов на всех линиях метрополитена начнется в 05:30.
– Интервал движения на первой и второй линии будет осуществляться по графику субботних дней с изменением в период с 17:00 до 01:00 4 июля 2021 года – 6 минут. На третьей линии движение будет осуществляться по графику выходного дня, – уточняется в сообщении.
Станции на всех линиях будут закрыты на вход 4 июля в 00:50. Станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная» закроются на вход пассажиров 4 июля в 01:00.
– 3 июля с 08:00 до 12:00 возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции «Площадь Победы» на период проведения церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы, – обратили внимание в метрополитене.
Минский метрополитен обращает внимание на данную информацию и обращается к пассажирам с просьбой заранее купить жетоны и проездные.
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Минское метро в связи с празднованием Дня Независимости изменит график работы 3 и 4 июля
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