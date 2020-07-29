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  2. Минское ГАИ разыскивает очевидцев аварии, в которой пострадала пешеход

Минское ГАИ разыскивает очевидцев аварии, в которой пострадала пешеход

ДТП произошло 24 июля вечером на улице Богдановича, рассказали в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Неустановленный автомобиль сбил женщину на переходе на улице Богдановича вечером 24 июля

- Примерно в 18 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством (предположительно легковой автомобиль, цвет кузова светлый), двигаясь по улице Богдановича, вблизи дома 222 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - отметили в ГАИ Минска.

И добавили, что после ДТП водитель скрылся с места происшествия. Поэтому ГАИ ищет свидетелей аварии. Очевидцев просят позвонить по телефонам (017) 239-60-19, (017) 239-60-18, (029) 707-39-22, либо 102.

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