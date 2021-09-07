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Минское «Динамо» возложило цветы к мемориалу «Хоккейное братство»

Сегодня в Ярославле хоккеисты минской команды "Динамо" возложили цветы в память о погибших в катастрофе 7 сентября 2011 года игроках и тренерах ярославского «Локомотива». Такая информация опубликована на сайте ХК "Динамо".


После утренней раскатки хоккеисты, тренеры и администраторы «зубров» возложили цветы к мемориалу «Хоккейное братство» в память о погибших коллегах. 

Напомним, в этот день 10 лет назад хоккейная команда из Ярославля вылетала на матч в Минск.


Примечательно, что сегодня белорусская команда «Динамо» в Ярославле сразится на льду с местным «Локомотивом».


Фото ХК "Динамо"
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