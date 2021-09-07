Минское «Динамо» возложило цветы к мемориалу «Хоккейное братство»

Сегодня в Ярославле хоккеисты минской команды "Динамо" возложили цветы в память о погибших в катастрофе 7 сентября 2011 года игроках и тренерах ярославского «Локомотива». Такая информация опубликована на сайте ХК "Динамо".
После утренней раскатки хоккеисты, тренеры и администраторы «зубров» возложили цветы к мемориалу «Хоккейное братство» в память о погибших коллегах.
Напомним, в этот день 10 лет назад хоккейная команда из Ярославля вылетала на матч в Минск.
Примечательно, что сегодня белорусская команда «Динамо» в Ярославле сразится на льду с местным «Локомотивом».
Фото ХК "Динамо"