В Континентальной хоккейной лиге сегодня вечером состоятся 11 матчей регулярного чемпионата. Для нас наибольший интерес представляет поединок в Сочи, где местная одноименная команда примет минское «Динамо» (начало встречи в 19:30).
«Леопарды», проигравшие девять из десяти последних матчей, пребывают в явном кризисе и уже почти утратили шансы на то, чтобы побороться за выход в плей-офф (отставание сочинцев от восьмого места в Западной конференции измеряется 19 очками). Однако рассчитывать на легкую прогулку минскому «Динамо», считающемуся фаворитом в сегодняшней игре, не стоит. Во-первых, сами «зубры» лишь позавчера прервали трехматчевую серию поражений, сломив сопротивление «Северстали» – 2:1 (по буллитам). Во-вторых, играть предстоит в гостях и всего через день после тяжелейшего поединка в Череповце. В-третьих, придется обходиться без травмированных легионеров Брэндона Козуна, Бреннана Менелла и Райана Спунера, без которых заметно проседает динамовское большинство. А в-четвертых, на сложный матч намекает то, что оба предыдущих поединка этих соперников в сезоне носили крайне напряженный характер и в них все было, что называется, на тоненького: в октябре динамовцы уступили – 1:2, а в ноябре взяли верх – 3:2 (по буллитам).
Отметим, что сегодня очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ проведут и ближайшие соседи минского «Динамо» по турнирной таблице. «Северсталь» встретится с «Салаватом Юлаевым», «Витязь» – с «Сибирью», «Йокерит» – с «Барысом», а «Спартак» – с ЦСКА.
В активе подопечных Крэйга Вудкрофта на данный момент 53 очка после 46 встреч, что позволяет им занимать шестое место в таблице Западной конференции.
Фото: архив БЕЛТА
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Минское «Динамо» в очередном матче КХЛ сыграет в гостях с «Сочи»
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