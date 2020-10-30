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Минское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Минское «Динамо», к сожалению, проиграло нижегородскому «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 3:6 (по периодам – 2:1, 1:1, 0:4).

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт. Архивное фото

Торпедовцы лучше начали встречу. И как следствие – Джастин Клус вывел их вперед на девятой минуте.

Это, впрочем, не выбило динамовцев из колеи. И они ответили сразу тремя шайбами, причем трижды отличились в численном большинстве. Голевой дубль оформил капитан «Динамо» Роб Клинкхаммер (12-я и 24-я минуты). А третье взятие ворот хозяев льда на свой счет записал еще один канадский легионер нашей команды Райан Спунер (13).

После этого уже настал черед «Торпедо» проявлять волевые качества и разворачивать течение игры в другую сторону. До окончания второго периода оно усилиями Брэйди Остина (30) успело сократить отставание от минчан до минимума. А в заключительной трети матча еще четыре раза огорчило нашего голкипера Алексея Колосова. Это сделали Сергей Гончарук дважды (43, 58), Семен Дер-Аргучинцев (43) и Джастин Клус (57).

Увы, сегодня подтвердилась наблюдающаяся в последние годы закономерность, что наша команда неудачно играет с «Торпедо» в гостях. После победы, одержанной 26 ноября 2016 года (4:1), «Динамо» уступило в Нижнем Новгороде вот уже в пяти матчах подряд (1:2, 2:3, 3:4, в овертайме, 2:3, 3:6).

Сегодняшним поединком подопечные Крэйга Вудкрофта открыли затяжную выездную серию, в рамках которой еще предстоит сыграть с ярославским «Локомотивом» (1 ноября), новосибирской «Сибирью» (11 ноября), хабаровским «Амуром» (13 ноября) и «Барысом» из Нур-Султана (15 ноября). Ближайший домашний матч минское «Динамо» проведет лишь 19 ноября, когда примет «Сочи».
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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