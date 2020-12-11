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Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в очередном матче чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги потерпело гостевое поражение от «Ак Барса» – 2:7.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт

«Ак Барс» подходил к игре, имея в активе три победы подряд с общим счетом 11:1 и в качестве лидера Восточной конференции. Команда из Казани считалась фаворитом. И, к сожалению для нас, подтвердила букмекерские котировки результатом. 

По броскам в створ ворот хозяева льда превзошли «Динамо» совсем чуть-чуть (29:28). Но при этом были куда лучше в завершающей стадии атак, реализовав едва ли не каждый четвертый свой бросок.

Авторами заброшенных шайб в составе «барсов» стали Артем Галимов (6-я минута), Данис Зарипов (12), Артем Лукоянов (26), Кирилл Петров (39), Дмитрий Юдин (49), Стефан Да Коста (55) и Найджел Доус (60). А у «Динамо» отличились Степан Фальковский (36) и Иван Лодня (59).

Стоит отметить, что Егор Шарангович, который заработал ассистентский балл при первом взятии ворот «Ак Барса», набирает очки по системе «гол плюс пас» вот уже на протяжении семи встреч (5+6).

В активе минского «Динамо» по-прежнему 41 очко, что позволяет нашей команде занимать пятое место в таблице Западной конференции. Выше находятся лишь московский ЦСКА (57 баллов), СКА из Санкт-Петербурга (49), ярославский «Локомотив» (48) и московское «Динамо» (44). 

Следующую игру «зубры» проведут 13 декабря в гостях против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар». В октябре эти соперники встречались в «Минск-Арене» – и тогда динамовцы выиграли со счетом 2:0.
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