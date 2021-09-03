Минское «Динамо» проведет первый матч в новом сезоне КХЛ

Сегодня вечером для минского «Динамо» откроется новый сезон Континентальной хоккейной лиги. В первой игре регулярного чемпионата-2021/2022 наша команда встретится в гостях с московскими динамовцами. Начало игры в 19:30.
Помимо того, в рамках этой выездной серии, на которую «зубры» отправились накануне, предстоит сыграть с череповецкой «Северсталью» (5 сентября) и ярославским «Локомотивом» (7 сентября).
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский, делясь своими ожиданиями от старта сезона, отметил, что так как в августе была работа в тренерском штабе национальной сборной, у клуба выдался достаточно сложный период, а подготовка отчасти легла на плечи помощников. Однако неплохо подготовиться к старту нового сезона удалось. «Разумеется, работали по тому же плану, который был разработан. Ребята профессионалы. За тот период, пока нас не было, все набрали отличную форму. И сыграли хороший матч с рижским «Динамо». Это должно было помочь легионерам войти в ритм. Все в ожиданиях первых матчей. Я считаю, что сыграть на выезде для нашей команды сейчас будет лучше, чем стартовать дома, потому что хотелось бы подойти к минским играм в оптимальном сочетании звеньев. Нам еще необходимо время, чтобы вкатиться в сезон», – приводит слова Михаила Грабовского официальный сайт минского «Динамо».
По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо», напомним, заняло седьмое место в таблице Западной конференции. А затем оказало ожесточенное сопротивление СКА из Санкт-Петербурга в первом раунде Кубка Гагарина, но потерпело поражение в серии с общим счетом 1:4.