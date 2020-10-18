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Минское «Динамо» проиграло дома «Спартаку» в чемпионате КХЛ

В «Минск-Арене» состоялся очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичное «Динамо» в последнем матче домашней серии, увы, уступило московскому «Спартаку» со счетом 0:3.


В отличие от предыдущего матча против «Локомотива» (0:1), сегодня «Динамо» могло рассчитывать на Бреннана Менелла и Степана Фальковского. Однако более десяти хоккеистов, причем почти все легионеры, по-прежнему находились вне игры. И это, разумеется, оказало влияние на результат матча.

«Зубры» весьма неплохо атаковали и чуть ли не в два раза превзошли «Спартак» по броскам в створ ворот (26:15). Но при этом испытывали ощутимые трудности в завершающей стадии атак. А без ошибок в обороне, увы, не обошлось.

Легионеры «Спартака» сегодня были в строю. И именно они сделали результат. На 26-й минуте большинство реализовал чех Лукаш Радил. А через восемь минут после этого ворота Никиты Толопило поразил финн Йори Лехтеря. 

Под занавес второго периода Игорь Ревенко отправил шайбу в спартаковские ворота. Но этот гол был отменен после видеопросмотра из-за того, что судьи определили офсайд.

В третьей двадцатиминутке подопечные Крэйга Вудкрофта продолжили искать счастья в атаке. Но так ни разу и не забросили. В концовке же, когда тренерский штаб «Динамо» пошел ва-банк, заменив голкипера полевым игроком, Лукаш Радил поразил пустые ворота нашей команды.

Имея 21 балл после 16 проведенных встреч, «зубры» занимают четвертое место в таблице Западной конференции. Впереди у них два гостевых матча против московских дружин – «Динамо» (21 октября) и ЦСКА (23 октября). Ближайший домашний поединок минские динамовцы проведут 25 октября против череповецкой «Северстали».
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