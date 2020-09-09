Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче КХЛ

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Позавчера «зубры» потерпели обидное поражение от «Салавата Юлаева» (3:4), за которое, конечно, хотели реабилитироваться сегодня. И предпосылки к этому были: по ходу матча «зубры» трижды вели в счете (1:0, 2:1 и 3:2). Но гости всякий раз восстанавливали статус-кво. А в третьем периоде сами захватили преимущество в две шайбы – 5:3.«Динамо» не опустило руки, сократило отставание до минимума и предпринимало активные попытки перевести выяснение отношений в овертайм, в концовке заменив вратаря шестым полевым игроком. Но «Ак Барс» удержал победный для себя счет.Голевой дубль в составе нашей команды сегодня оформил Брэндон Козун (10-я и 38-я минуты), а еще по разу отличились Райан Спунер (22) и Максим Сушко (52). У «Ак Барса» же авторами заброшенных шайб стали Артем Галимов (19), Дмитрий Воронков (30), Данис Зарипов (42), Найджел Доус (49) и Станислав Галиев (51).Стоит отметить, что динамовцы несколько превзошли оппонента по броскам в створ ворот (30:27) и вообще смотрелись на фоне одного из главных фаворитов КХЛ весьма конкурентоспособно. Но пополнить свою очковую копилку хотя бы одним баллом за ничью в основное время, к сожалению, не удалось. Что ж, будем следить за выступлениями команды дальше.Первая в сезоне домашняя серия игр минского «Динамо» завершена. И теперь ему предстоят два гостевых поединка: против московского «Спартака» (13 сентября) и подольского «Витязя» (15 сентября).