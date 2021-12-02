Минское «Динамо» потерпело поражение от СКА в игре чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо», к сожалению, уступило в гостях СКА из Санкт-Петербурга – 1:2. Команда Крэйга Вудкрофта проиграла 12 из 15 последних встреч.
Игра с одним из основных фаворитов турнира носила во многом равный характер, и «зубры» были близки к тому, чтобы добиться положительного результата. Однако все же потерпели поражение.
У «армейцев» заброшенными шайбами отметились Эмиль Галимов (3-я минута) и Никита Гусев (48). А в составе минского «Динамо» шайбу забросил Маттиас Теденбю (38).
В рамках этой выездной серии динамовцы еще проведут два матча: 3 декабря против подольского «Витязя» и 5 декабря против «Сочи».
На данный момент в активе нашей команды 38 очков после 34 матчей, что позволяет ей занимать восьмое место в таблице Западной конференции.
Фото: ska.ru