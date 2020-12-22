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Минское «Динамо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева» в матче чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» уступило в Уфе «Салавату Юлаеву» – 3:8 (0:0, 1:3, 2:5).

Крэйг Вудкрофт. Архивное фото

К отчетной встрече команды подходили примерно с идентичными показателями по набранным очкам (43 балла у «Динамо», 45 – у «СЮ») и на одной и той же пятой позиции в таблице, правда, в разных конференциях. Однако упорной борьбы мы, увы, не увидели. Хозяева льда куда лучше действовали в завершающей стадии атак и добились уверенной победы.

В первом периоде команды, как говорится, присматривались друг к другу и предпочитали действовать с оглядкой на свои ворота, что вылилось в нулевую ничью по итогам этой трети матча.

Но вторая и третья двадцатиминутки получились крайне результативными. Динамовцы открыли счет на старте второго игрового отрезка. Но в дальнейшем «Салават Юлаев» перехватил инициативу в развитии счета – и так и не упустил ее до самой финальной сирены. 

Авторами заброшенных шайб в составе «Динамо» сегодня стали Роман Горбунов (21-я минута), Брэндон Козун (48) и Владимир Алистров (54). А у «Салавата Юлаева» отличились Сакари Маннинен дважды (24, 45), Джефф Платт (25), Маркус Гранлунд (33), Михаил Науменков (44), Артем Пименов (46), Владимир Жарков (58) и Эдуард Гиматов (60).

Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» себя здорово проявили игроки сборной Беларуси Джефф Платт и Дмитрий Коробов: первый забросил одну из шайб, отлично действовал при вбрасываниях и опасно обострял впереди, а второй отметился результативной передачей и здорово отрабатывал у своих ворот.

«Салават Юлаев» подтвердил реноме одного из самых неудобных соперников для нашей команды. «Динамо» не может одолеть дружину из столицы Республики Башкортостан с 10 сентября 2016 года, серия поражений «зубров» в играх против этого оппонента составляет уже девять матчей.

В этом календарном году подопечные Крэйга Вудкрофта проведут еще три встречи: против магнитогорского «Металлурга» (24 декабря), рижского «Динамо» (26 декабря) и нижнекамского «Нефтехимика» (30 декабря).
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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