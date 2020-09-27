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  2. Минское «Динамо» победило «Витебск» в чемпионате Беларуси по футболу

Минское «Динамо» победило «Витебск» в чемпионате Беларуси по футболу

В Минске завершился очередной матч 25-го тура чемпионата страны по футболу. Столичное «Динамо» одержало тяжелейшую победу над «Витебском» с минимальным счетом 1:0.


На предыдущем отрезке чемпионата «Витебск» доставил немало проблем фаворитам. Сумел отнять очки у брестского «Динамо» (1:0), «Шахтера» (0:0), минского «Динамо» (1:1), БАТЭ (2:2) и «Немана» (0:0). Но всех этих результатов «северяне» добились на своем поле. А вот в гостях их дела идут заметно хуже, что и подтвердилось сегодня. 

Минчане, которые подходили к игре с серией из четырех поражений подряд во всех турнирах, горели желанием реабилитироваться за эти результаты. Владели ощутимым преимуществом – и по итогам завоевали три очка. Правда, мяч в игре был только один, и забило его «Динамо» с пенальти. Это на 74-й минуте сделал Евгений Шикавка, который, кстати, и заработал одиннадцатиметровый штрафной удар.

Благодаря победе минское «Динамо» поднялось на восьмое место в таблице, оттеснив на девятую строчку РЦОР-БГУ.


Четыре игры 25-го тура прошли накануне. Поединки РЦОР-БГУ – «Ислочь» и «Городея» – «Славия» завершились с одинаковым счетом 1:1. «Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» – 1:0. А БАТЭ уступил в матче-триллере брестскому «Динамо» – 2:4. Сегодня еще состоится встреча «Рух» – «Слуцк». А завтра сыграют «Минск» и «Смолевичи». Поединок между «Белшиной» и «Шахтером» перенесен на более поздний срок.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 49 очков (25 матчей), 2. «Неман» – 47 (25), 3. «Шахтер» – 46 (24), 4. «Ислочь» – 42 (25), 5. «Торпедо-БелАЗ» – 41 (25), 6. «Динамо» (Брест) – 38 (23), 7. «Рух» – 36 (24), 8. «Динамо» (Минск) – 36 (24), 9. РЦОР-БГУ – 35 (24), 10. «Витебск» – 31 (25), 11. «Минск» – 28 (23), 12. «Славия» – 28 (23), 13. «Городея» – 21 (25), 14. «Слуцк» – 21 (22), 15. «Белшина» – 20 (24), 16. «Смолевичи» – 14 (23).

В списке бомбардиров лидируют Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер») и Максим Скавыш (БАТЭ), отличившиеся по 13 раз. На счету Павла Нехайчика (БАТЭ) и Зорана Марушича («Неман») по 10 забитых мячей.


Фото: vk.com/fc_dinamominsk
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