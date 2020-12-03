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Минское «Динамо» победило ЦСКА в гостевом матче чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» в гостях сломило сопротивление московского ЦСКА – 4:2. Из десяти последних встреч наша команда выиграла восемь.


Для динамовцев в КХЛ, пожалуй, нет более неудобного соперника, чем ЦСКА. Из 32 предыдущих очных встреч с этим оппонентом они выиграли лишь пять, причем в последний раз подобное произошло 14 сентября 2014 года, после чего «зубры» уступили «армейцам» 17 встреч подряд. Впрочем, любая серия рано или поздно заканчивается. И сегодня подопечные Крэйга Вудкрофта положили конец серии неудачных игр с «армейцами» Москвы. 

Наша команда сделала весомую заявку на этот успех, поведя 3:0 к середине второго периода. Отличились Кирилл Воронин (3-я минута), Шейн Принс (29) и Степан Фальковский (30).

Один из главных фаворитов всего чемпионата, который на предыдущем его отрезке набрал 80,3% от возможного количества очков, разумеется, не смирился с таким развитием событий. И максимально усилил давление на ворота Доминика Фурха, что воплотилось в заброшенных шайбах за авторством Артема Блажиевского (40) и Максима Шалунова (45). Однако добиться большего хозяева льда не смогли. 

Когда же в самой концовке поединка они пошли ва-банк, заменив голкипера шестым полевым игроком, Брэндон Козун поразил пустые ворота, установив тем самым окончательный счет – 4:2. 

После этой виктории в активе минского «Динамо» числится 41 балл, что позволяет занимать высокое четвертое место в таблице Западной конференции. Выше минчан находятся лишь все тот же ЦСКА (53 очка), СКА из Санкт-Петербурга (44) и ярославский «Локомотив» (44).

Следующую игру наша команда проведет 9 декабря в «Минск-Арене» против московских динамовцев. И это тоже должно быть очень интересно.

Фото: hcdinamo.by
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