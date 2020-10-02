Минское «Динамо» победило «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси по футболу

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dinamo-minsk.by

«Смолевичи» уже одной ногой в первой лиге, а минское «Динамо» еще, наверное, лелеет надежды на то, что удастся дотянуться до медальной зоны. Исходя из этого, для букмекеров перед игрой все было очевидно. И фаворит взял-таки три очка. Однако при этом столичный клуб столкнулся с большими проблемами, особенно во втором тайме.В первой половине игры хозяева поля усилиями Евгения Шикавки (25-я минута) и Ивана Бахара (36), которые реализовали пенальти, захватили вроде бы комфортное лидерство – 2:0.Однако на 61-й минуте Александр Джигеро, реализовав выход тет-а-тет с динамовским вратарем Максимом Плотниковым, сократил отставание гостей в счете. И интрига жила до самого финального свистка.Впрочем, так или иначе совершить камбэк «Смолевичи» не смогли и, таким образом, потерпели девятое поражение подряд. После июльских пертурбаций в составе и на тренерском мостике дружина из Минской области набрала всего три очка и, как следствие, беспросветно замыкает турнирную таблицу.Полностью она выглядит так: 1. БАТЭ – 49 очков (25 матчей), 2. «Неман» – 47 (25), 3. «Шахтер» – 46 (24), 4. «Ислочь» – 42 (25), 5. «Торпедо-БелАЗ» – 41 (25), 6. «Рух» – 39 (25), 7. «Динамо» (Минск) – 39 (25), 8. «Динамо» (Брест) – 38 (23), 9. РЦОР-БГУ – 35 (24), 10. «Витебск» – 31 (25), 11. «Минск» – 31 (24), 12. «Славия» – 28 (23), 13. «Городея» – 21 (25), 14. «Слуцк» – 21 (23), 15. «Белшина» – 20 (24), 16. «Смолевичи» – 14 (25).В списке бомбардиров лидируют Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер») и Максим Скавыш (БАТЭ), отличившиеся по 13 раз.