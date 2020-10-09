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  2. Минское «Динамо» победило «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» победило «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В «Минск-Арене» завершился очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичное «Динамо» взяло верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:0.


Выдав серию из шести побед подряд, пять из которых были одержаны на выезде, минское «Динамо», как говорится, сбилось с ритма – проиграло рижским одноклубникам (3:4, по буллитам) и «Сочи» (1:2). Но сегодня наша команда вернулась на победный путь. 

Динамовцы были значительно активнее впереди, о чем красноречиво свидетельствует статистика бросков в створ ворот (38:24), и, пожалуй, могли забрасывать больше. Но победа так или иначе достигнута. 


На 27-й минуте отличился Владислав Еременко, взявший в союзники рикошет от защитника китайской команды. А окончательный счет в матче на его последней минуте установил Игорь Мартынов, который поразил пустые ворота.

Отличная возможность забросить шайбу была и у Александра Когалева. Однако в самом начале третьего периода он не реализовал буллит.

«Куньлунь», крайне неудачно выступающий в этом сезоне и замыкающий сводную таблицу всего чемпионата, конечно, тоже искал счастья у чужих ворот. Но огорчить Дэнни Тэйлора, который, кстати, проводил всего второй полноценный матч в сезоне, хоккеисты гостевой команды не смогли. Канадский голкипер минчан показал отличную игру и записал себе в актив шатаут.




Отметим, что «Динамо» в этой встрече опять не могло рассчитывать на нескольких ведущих игроков, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Но это не помешало «зубрам» добиться победы, благодаря которой они укрепились на третьем месте в таблице Западной конференции. Впереди только ЦСКА и СКА.

Следующий матч минское «Динамо» проведет против одноклубников из Риги (11 октября). Кроме того, в рамках этой домашней серии еще предстоит встретиться с ярославским «Локомотивом» (16 октября) и московским «Спартаком» (18 октября).

Фото: hcdinamo.by
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