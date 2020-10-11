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  2. Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в чемпионате КХЛ

В «Минск-Арене» завершилось очередное динамовское дерби. Минское «Динамо» сломило сопротивление одноклубников из Риги – 4:3, по буллитам. После этого успеха в личных взаимоотношениях команд в чемпионате Континентальной хоккейной лиге наблюдается абсолютный паритет – обе одержали по 23 виктории.


Буквально 1 октября «зубры» проиграли этому же сопернику в гостях (3:4, по буллитам), хотя вели по ходу той встречи – 3:1. Так оказалась прервана шестиматчевая победная серия нашей команды. Но сегодня удалось взять реванш за ту неудачу. Причем со счетом зеркальным тому, который был в предыдущей встрече команд.

Динамовцы Минска трижды вели в счете (1:0, 2:1 и 3:2). Гости всякий раз восстанавливали статус-кво. Но в серии буллитов хоккеисты нашей команды все же склонили чашу весов в свою сторону.

Заброшенными шайбами в составе минского «Динамо» в основное время матча отметились Алексей Протас (10-я минута), Дмитрий Буйницкий (31) и Егор Шарангович (46). А у рижан – Зак Митчелл дважды (17, 39) и Константин Комарек (53). 

В серии послематчевых бросков отличились Александр Когалев, Дмитрий Буйницкий и Роб Клинкхаммер у хозяев льда и Мэтт Уайт, Евгений Грачев у гостей.

Отметим, что действиями игроков нашей команды со скамейки вновь руководил временно исполняющий обязанности главного тренера Константин Кольцов. А вне игры по-прежнему находились многие основные хоккеисты минского «Динамо», у которых ранее был подтвержден коронавирус. В сегодняшнем составе «зубров» только восемь игроков были старше 23 лет. Впрочем, это обстоятельство, как видим, не помешало хозяевам льда одержать вторую победу кряду. Позавчера они, напомним, взяли верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» – 2:0.

У минского «Динамо» теперь 21 балл после 14 проведенных встреч – и оно по-прежнему занимает в турнирной таблице Западной конференции КХЛ третье место, уступая только московскому ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга.

В рамках этой домашней серии «зубры» еще встретятся с ярославским «Локомотивом» (16 октября) и московским «Спартаком» (18 октября).
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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