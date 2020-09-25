Минское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

Победная серия минского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги увеличилась до четырех матчей. Сегодня подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли в Екатеринбурге местный «Автомобилист» – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).
Одолев «Автомобилист» 1 февраля 2017 года (3:2), динамовцы затем потерпели от этой команды шесть поражений подряд. И вероятность седьмого, если исходить из того, что команда из Екатеринбурга перед сегодняшней встречей набрала в текущем чемпионате 14 очков из 16 возможных, была достаточно высокой. Букмекеры однозначно видели фаворитом хозяев площадки. Но победа осталась за «зубрами», которые в последнее время тоже куда больше радуют, чем огорчают.
В составе «Автомобилиста» отличились Алексей Макеев дважды (5-я и 57-я минуты) и Станислав Бочаров (35). А у «Динамо» авторами заброшенных шайб стали Шейн Принс (7), Кирилл Воронин (33), Алексей Протас (38) и Егор Шарангович (40).
Три шайбы из семи были заброшены в неравных составах. Хозяева реализовали большинство два раза, а гости – один.
Имея в активе 12 очков после восьми проведенных матчей, минчане по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующих СКА и ЦСКА всего на один балл. Нельзя не отметить и отличную игру «зубров» в атаке. К настоящему моменту в их активе 34 шайбы, что является вторым показателем результативности во всей Континентальной хоккейной лиге. Больше забрасывал только все тот же «Автомобилист», на счету которого 35 взятий ворот.
Следующий матч минские динамовцы проведут 27 сентября в Челябинске против местного «Трактора». Хочется верить, что цепочка побед прирастет еще одним звеном.
Фото: hcdinamo.by
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