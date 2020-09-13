В первом выездном матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» сломило сопротивление московского «Спартака» – 4:3 (в овертайме).
В домашней серии, по итогам которой «зубры» набрали четыре очка из восьми возможных, обозначилась тенденция: «Динамо» много забивает и много пропускает. И сегодня это правило вновь сработало. Благо, теперь подопечные Крэйга Вудкрофта отличились на один раз больше, чем соперник.
У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (16-я минута), Сергей Широков (32) и Мартин Бакош (35). А в составе «Динамо» сегодня авторами голов стали Артем Демков (22), Шейн Принс дважды (24, 64) и Брэндон Козун (38). По одному разу соперники добились успеха, играя в численном большинстве.
Поединок носил равный характер, что красноречиво отражает статистика бросков в створ ворот (34:30 в пользу нашей команды). Но «Динамо» во многом благодаря индивидуальному мастерству своих легионеров смогло вырвать победу.
Послезавтра, 15 сентября, «Динамо» проведет гостевую встречу против подольского «Витязя». А после этого динамовцы вернутся в Минск и встретятся с «Локомотивом» (19 сентября) и «Сибирью» (21 сентября).
Фото: spartak.ru
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Минское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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