Минское «Динамо» победило челябинский «Трактор» в матче КХЛ

Чтобы наша команда уже сегодня гарантировала себе участие в плей-офф, нужно было, чтобы сама она взяла два очка в игре с челябинцами, а московский «Спартак» уступил «Ак Барсу». Чем завершится поединок в Казани, узнаем часа через два. Но «зубры» со своей задачей справились. Хотя заставили немало понервничать.Зак Митчелл вывел хозяев льда вперед, четко реализовав выход тет-а-тет с голкипером «Трактора» Романом Виллом на 28-й минуте.Гости, разумеется, и не подумали сдаться на милость победителя и ответили двумя заброшенными шайбами. Автором обеих стал Ник Бэйлен, который отличился на 34-й и 49-й минутах. Причем первое взятие ворот в игре стало для защитника белорусской сборной 200-м очком в КХЛ.Захватив лидерство, челябинцы довольно долго сохраняли устраивающий их счет. Но на 57-й минуте Степан Фальковский все-таки восстановил статус-кво, здорово сыграв на добивании. Тренерский штаб гостей попросил рефери оценить эпизод с голом на предмет помехи вратарю. Но после видепросмотра судьи подтвердили, что гол был чистым.Выяснение отношений плавно перетекло в овертайм. Однако он продолжался всего 21 секунду. Победу минскому «Динамо» принес лучший бомбардир команды Шейн Принс, завершивший стремительную контратаку.Стоит отметить, что наша команда одержала десятую победу в овертайме в нынешнем сезоне и установила новый рекорд КХЛ по этому показателю. Прежде рекорд принадлежал «Авангарду» и СКА, которые по ходу прошлых регулярных чемпионатов по девять раз добивались успеха в овертайме.Остальные сегодняшние матчи, закончившиеся к настоящему времени, принесли такие результаты: «Амур» – «Нефтехимик» – 3:0, «Йокерит» –«Динамо» (Москва) – 4:5 (в овертайме), «Салават Юлаев» ––«Куньлунь Ред Стар» – 5:4.После сегодняшней победы в активе минского «Динамо» стало 65 очков после 57 матчей, что позволяет ему занимать шестую строку в таблице Западной конференции.До окончания регулярного чемпионата подопечные Крэйга Вудкрофта еще сыграют с хабаровским «Амуром» (23 февраля), рижским «Динамо» (25 февраля) и СКА из Санкт-Петербурга (27 февраля).