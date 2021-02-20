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  2. Минское «Динамо» победило челябинский «Трактор» в матче КХЛ

Минское «Динамо» победило челябинский «Трактор» в матче КХЛ

В «Минск-Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» сломило сопротивление челябинского «Трактора» – 3:2 (в овертайме), чем продлило победную серию в домашних играх против этого соперника до четырех встреч. В последний раз «зубры» проиграли «Трактору» дома 29 ноября 2016 года.


Чтобы наша команда уже сегодня гарантировала себе участие в плей-офф, нужно было, чтобы сама она взяла два очка в игре с челябинцами, а московский «Спартак» уступил «Ак Барсу». Чем завершится поединок в Казани, узнаем часа через два. Но «зубры» со своей задачей справились. Хотя заставили немало понервничать.

Зак Митчелл вывел хозяев льда вперед, четко реализовав выход тет-а-тет с голкипером «Трактора» Романом Виллом на 28-й минуте. 

Гости, разумеется, и не подумали сдаться на милость победителя и ответили двумя заброшенными шайбами. Автором обеих стал Ник Бэйлен, который отличился на 34-й и 49-й минутах. Причем первое взятие ворот в игре стало для защитника белорусской сборной 200-м очком в КХЛ.

Захватив лидерство, челябинцы довольно долго сохраняли устраивающий их счет. Но на 57-й минуте Степан Фальковский все-таки восстановил статус-кво, здорово сыграв на добивании. Тренерский штаб гостей попросил рефери оценить эпизод с голом на предмет помехи вратарю. Но после видепросмотра судьи подтвердили, что гол был чистым.

Выяснение отношений плавно перетекло в овертайм. Однако он продолжался всего 21 секунду. Победу минскому «Динамо» принес лучший бомбардир команды Шейн Принс, завершивший стремительную контратаку.

Стоит отметить, что наша команда одержала десятую победу в овертайме в нынешнем сезоне и установила новый рекорд КХЛ по этому показателю. Прежде рекорд принадлежал «Авангарду» и СКА, которые по ходу прошлых регулярных чемпионатов по девять раз добивались успеха в овертайме.

Остальные сегодняшние матчи, закончившиеся к настоящему времени, принесли такие результаты: «Амур» – «Нефтехимик» – 3:0, «Йокерит» –«Динамо» (Москва) – 4:5 (в овертайме), «Салават Юлаев» ––«Куньлунь Ред Стар» – 5:4.

После сегодняшней победы в активе минского «Динамо» стало 65 очков после 57 матчей, что позволяет ему занимать шестую строку в таблице Западной конференции.

До окончания регулярного чемпионата подопечные Крэйга Вудкрофта еще сыграют с хабаровским «Амуром» (23 февраля), рижским «Динамо» (25 февраля) и СКА из Санкт-Петербурга (27 февраля).
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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