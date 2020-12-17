В центре столицы на улице Раковской планируют оборудовать мини-пекарню, сообщает Минск-Новости.
– В апреле начнется реконструкция здания бывшего хлебозавода № 1, которое имеет статус историко-культурной ценности. Чтобы оборудовать пекарню, кое-что поменяем в нашем магазине на улице Раковской. В той местности будет царить ароматный запах хлеба, – поделился гендиректор КУП «Минскхлебпром» Андрей Улезло.
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«Минскхлебпром» планирует открыть пекарню в Раковском предместье
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА