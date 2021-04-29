С 1 мая будут изменены график работы зоопарка и стоимость входных билетов. Такая информация размещена на сайте зоопарка.
С субботы зоопарк и динопарк будут работать по следующему графику: с 10:00 до 21:00 по будням и с 9:00 до 21:00 по выходным. Кассы работают до 20:45.
Посещение зоопарка обойдется в 10 рублей, цена входного билета в динопарк – 7. Общее посещение (зоопарк+динопарк) будет стоить 15 рублей.
Для многодетных семей при предъявлении удостоверения многодетной семьи и документа, удостоверяющего личность, действует льготная цена.
Опубликовано:
428
Минский зоопарк с 1 мая будет работать по новому графику
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter