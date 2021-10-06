Минский зоопарк приглашает на мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных

говорится в сообщении.9 октября в зоопарке организуют интерактивные и образовательные площадки, квест "Они на грани исчезновения", благотворительную акцию "Зоопарк ищет друзей", обустроят тематические фотозоны.Мероприятия запланированы на период с 12:00 до 15:00.Получить подробную информацию можно по телефонам: (044) 765-29-52, (017) 380-46-43.