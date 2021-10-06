Минский зоопарк приглашает на мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных

В субботу в Минском зоопарке пройдут познавательные и развлекательные мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных. Такая информация опубликована на сайте учреждения.
"Всемирный день защиты животных, который отмечается 4 октября, призван объединить усилия людей по сохранению животного мира нашей планеты. В этот день мы предлагаем всем задуматься и осознать свою роль в охране природы и ее представителей, вспомнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили", – говорится в сообщении.
9 октября в зоопарке организуют интерактивные и образовательные площадки, квест "Они на грани исчезновения", благотворительную акцию "Зоопарк ищет друзей", обустроят тематические фотозоны.
Мероприятия запланированы на период с 12:00 до 15:00.
Получить подробную информацию можно по телефонам: (044) 765-29-52, (017) 380-46-43.