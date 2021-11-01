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  2. Минский зоопарк приглашает на бесплатные образовательные экскурсии в ноябре

Минский зоопарк приглашает на бесплатные образовательные экскурсии в ноябре

В Минском зоопарке в ноябре будут проводить бесплатные образовательные экскурсии, сообщается на сайте учреждения.


- Всех желающих провести время в зоопарке не только с удовольствием, но и с пользой, мы приглашаем на бесплатные экскурсии. Вы получите замечательную возможность отправиться в путешествие по зоопарку в сопровождении опытного экскурсовода, увидеть самых интересных и необычных обитателей зоопарка и получить ответы на все возникающие вопросы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что вход в зоопарк остается платным.

Экскурсии пройдут 1, 8, 15, 22 и 29 ноября. Группы собирают в 15.00 около сцены.
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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