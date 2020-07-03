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  2. Минский транспорт изменит график работы во время больших выходных

Минский транспорт изменит график работы во время больших выходных

Также ожидаются некоторые ограничение движения, сообщает агентство «Минск-Новости».

С раннего утра 3 июля ограничено движение на проспекте Независимости от улицы Ленина до улицы Козлова. Его вновь должны открыть после обеда. Также с пяти вечера и до полуночи будет закрыт проезд на проспекте Победителей от улицы Мельникайте до улицы Саперов, а также на проспекте Машерова от улицы Даумана до улицы Мельникайте.

Что касается столичного метрополитена, то поезда будут курсировать с 5.30 до 1.30, причем на вход подземка закроется в 1.00, а станции «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» — в 1.10.

Автобусы, как и трамваи, 3—5 июля будут следовать по графику воскресных дней. При этом автобус № 32С будет ходить 3 и 4 июля, как по субботам. Автобусы №№ 1, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 69, 72, 73, 74С, 90, 112С, 113А, 135, 139, 147, 159, 921 будут работать в ночь с 3 на 4 июля до 01.40. Трамваи №№ 3, 11 будут работать в ночь с 3 на 4 июля до 01.40.

А вот троллейбусы 3 и 4 июля поедут по графику субботы, 5 июля — воскресенья. Троллейбусы №№ 3, 6, 20, 27, 48, 53 будут работать в ночь с 3 на 4 июля до 01.40.

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Фото: Владимир ЖДАНОВИЧ
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