Минский тракторный завод представит технику на выставке "Югагро" в Краснодаре

Выставка пройдет с 23 по 26 ноября в Краснодаре. Организаторы собирают в основном представителей хозяйств и компаний, принимающих решение о закупках либо влияющих на них.Отмечается, что тракторный завод совместно с торговым домом "МТЗ-Северо-Запад" представит пять тракторов из обновленного модельного ряда: два BELARUS-82.3, а также модели 952.3, 1222.3 и 2022.3.Напомним, что международная выставка "Югагро" – самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции.