Минский тракторный завод празднует 75-летний юбилей - стрим

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Минский тракторный завод отмечает свое 75-летие. Гулянья «Праздник вместе с МТЗ» развернулись в субботу 29 мая на площадке у «Чижовка-Арены». Вас ждет много интересного. Экспозиции техники ОАО «МТЗ» и Чебоксарского музея истории трактора. Тракторное световое шоу и праздничный фейерверк. Смотрите наши стримы с праздничных мероприятий на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.