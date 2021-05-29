Минский тракторный завод отмечает свое 75-летие. Гулянья «Праздник вместе с МТЗ» развернулись в субботу 29 мая на площадке у «Чижовка-Арены». Вас ждет много интересного. Экспозиции техники ОАО «МТЗ» и Чебоксарского музея истории трактора. Тракторное световое шоу и праздничный фейерверк. Смотрите наши стримы с праздничных мероприятий на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.
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Минский тракторный завод празднует 75-летний юбилей - стрим
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