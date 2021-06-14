Минский стадион «Трактор» может быть отдан под проведение молодежных мероприятий

Столичный стадион «Трактор» после реконструкции может быть отдан под проведение молодежных мероприятий. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с коллективом Белорусского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.
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− Председатель Минского городского исполнительного комитета подробно остановился на темах, связанных с обеспечением должных условий жизнедеятельности студентов, включая трудоустройство, организацию быта, отдыха, − проинформировали в БГМУ. − По его словам, для трудоустройства студентов, желающих работать в свободное от учебы время, предполагается организовывать ярмарки вакансий, будет также создана единая база вакансий, с помощью которых у обучающихся появится возможность найти себе работу по душе. Студенчеству нужен, безусловно, и отдых. Посему в городе функционируют различные учреждения культуры, и принимаются меры по увеличению их количества, принимая во внимание интересы и потребности молодых людей. Например, сейчас обсуждаются планы по поводу столичного стадиона «Трактор», который предусматривается отдать под проведение разного рода молодежных мероприятий.
Минский стадион «Трактор» был построен в 1950-е годы. Поначалу принадлежал областному совету «Красное Знамя», позже передан на баланс Минского тракторного завода. Во время Олимпиады 1980 года «Трактор» являлся резервной ареной. Современный вид арена приобрела после второй реконструкции, закончившейся в 2000 году. С 2019 года в непосредственной близости от «Трактора» строится Национальный футбольный стадион.
Глава Мингорисполкома также проинформировал о том, что в ближайшие годы в Минске запланировано строительство четырех общежитий для различных учреждений высшего образования, в том числе БГМУ.
− Владимир Кухарев отдельно поднял тему совершенствования сферы охраны здоровья в столице, — отметили в пресс-службе. − Он рассказал, что, кроме модернизации действующих учреждений здравоохранения, будет осуществляться возведение новых (например, инфекционной больницы для взрослого населения), которые будут оснащаться с учетом требований современной медицины.
− Мы должны сделать все, чтобы учреждения здравоохранения были обеспечены новым оборудованием, высококвалифицированными кадрами, которыми в недалеком будущем станут и нынешние студенты-медики, − подчеркнул Владимир Кухарев. От имени Минского горисполкома он поблагодарил студентов Белорусского государственного медицинского университета за то, что они сделали и делают в плане борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Без их поддержки было бы сложнее преодолевать пандемию, добавил он.
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Минский стадион «Трактор» может быть отдан под проведение молодежных мероприятий
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