Минский стадион «Трактор» может быть отдан под проведение молодежных мероприятий

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− проинформировали в БГМУ. −Минский стадион «Трактор» был построен в 1950-е годы. Поначалу принадлежал областному совету «Красное Знамя», позже передан на баланс Минского тракторного завода. Во время Олимпиады 1980 года «Трактор» являлся резервной ареной. Современный вид арена приобрела после второй реконструкции, закончившейся в 2000 году. С 2019 года в непосредственной близости от «Трактора» строится Национальный футбольный стадион.Глава Мингорисполкома также проинформировал о том, что в ближайшие годы в Минске запланировано строительство четырех общежитий для различных учреждений высшего образования, в том числе БГМУ.— отметили в пресс-службе.подчеркнул Владимир Кухарев. От имени Минского горисполкома он поблагодарил студентов Белорусского государственного медицинского университета за то, что они сделали и делают в плане борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Без их поддержки было бы сложнее преодолевать пандемию, добавил он.