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Минская организация БРСМ поздравила ветерана Великой Отечественной войны с 105-летием

27 января ветерану Великой Отечественной войны Евгению Толхунову исполнилось 105 лет. Минская городская организация ОО «БРСМ» поздравила его с юбилеем.


Ветерана чествовали на ул. Ульяновской. Поздравление имениннику адресовали представители БРСМ и оркестр УО «Военная академия Республики Беларусь».  


– Евгений Васильевич – уникальный человек. Вы только представьте  – 105 лет! Он жил в нескольких поколениях, стал свидетелем многих важных событий, а сейчас он  – живая история! Мы должны помнить о таких людях и уделять им как можно больше внимания. Самая малость из того, что мы могли сегодня сделать, – это поздравить его! – отметил первый секретарь МГК ОО «БРСМ» Роман Бондарук. 

Фото Минского городского комитета ОО "БРСМ"
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