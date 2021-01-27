27 января ветерану Великой Отечественной войны Евгению Толхунову исполнилось 105 лет. Минская городская организация ОО «БРСМ» поздравила его с юбилеем.
Ветерана чествовали на ул. Ульяновской. Поздравление имениннику адресовали представители БРСМ и оркестр УО «Военная академия Республики Беларусь».
– Евгений Васильевич – уникальный человек. Вы только представьте – 105 лет! Он жил в нескольких поколениях, стал свидетелем многих важных событий, а сейчас он – живая история! Мы должны помнить о таких людях и уделять им как можно больше внимания. Самая малость из того, что мы могли сегодня сделать, – это поздравить его! – отметил первый секретарь МГК ОО «БРСМ» Роман Бондарук.
Фото Минского городского комитета ОО "БРСМ"
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Минская организация БРСМ поздравила ветерана Великой Отечественной войны с 105-летием
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