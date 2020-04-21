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  2. Минский Национальный центр современных искусств возглавил топ музеев современного искусства стран СНГ

Минский Национальный центр современных искусств возглавил топ музеев современного искусства стран СНГ

 Агентство ТурСтат составило рейтинг лучших музеев и центров современного искусства стран СНГ для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий.


Возглавил рейтинг Национальный центр современных искусств в Минске, сообщили sb.by составители. 



Далее идут Центр Гейдара Алиева в Баку, Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане, Музей современного искусства в Ереване и Центр современного искусства в Ташкенте.

В России лидируют музей "Гараж" и Московский музей современного искусства.

Фото: ncsm.by

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