Минский Национальный центр современных искусств возглавил топ музеев современного искусства стран СНГ

Агентство ТурСтат составило рейтинг лучших музеев и центров современного искусства стран СНГ для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий.





Возглавил рейтинг Национальный центр современных искусств в Минске, сообщили sb.by составители.









Далее идут Центр Гейдара Алиева в Баку, Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане, Музей современного искусства в Ереване и Центр современного искусства в Ташкенте.

В России лидируют музей "Гараж" и Московский музей современного искусства.

Фото: ncsm.by

