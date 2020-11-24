Поезда остановили по причине неисправности одного из составов на станции «Спортивная», сообщается в Telegram-канале столичной подземки.
Чтобы предотвратить переполнение платформ прибывающими пассажирами и обеспечить их безопасность, с 8:29 до 8:38 на вход была закрыта станция "Каменная Горка".
"На "Каменной Горке" самый высокий пассажиропоток из всех станций. На сегодняшний день за сутки "Каменная Горка" принимает почти 53 тыс. человек", – сказано в сообщении.
Минский метрополитен еще раз приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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Минский метрополитен рассказал о причинах остановки движения на Автозаводской линии
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК