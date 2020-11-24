Минский метрополитен рассказал о причинах остановки движения на Автозаводской линии

Чтобы предотвратить переполнение платформ прибывающими пассажирами и обеспечить их безопасность, с 8:29 до 8:38 на вход была закрыта станция "Каменная Горка".– сказано в сообщении.Минский метрополитен еще раз приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.