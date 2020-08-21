Минский метрополитен переходит на зимний режим работы

С 24 августа интервал движения поездов по будням в утренние часы пик с 7.00 до 9.00 и в вечерние часы пик с 17.00 до 19.00 составит 2 минуты на первой и второй линиях, передает БЕЛТА.

В метрополитене напомнили, что станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 0.40. Исключение составляет "Купаловская", точнее вход туда со стороны ул. К. Маркса – он открыт с 7.00 до 21.00.

К слову, первые поезда с конечных станций отправляются по рабочим дням в 5.32 со станций "Малиновка", "Уручье", в 5.33 – со станций "Могилевская", "Каменная Горка"; по субботам – в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", "Каменная Горка", в 5.33 – со станции "Могилевская"; по воскресеньям – в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", в 5.33 – со станций "Могилевская", "Каменная Горка".

А вот последние поезда с конечных станций отправляются в 0.42 со станций "Малиновка", "Уручье", "Каменная Горка", в 0.43 – со станции "Могилевская".