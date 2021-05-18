Минский художественный колледж имени А.К. Глебова показал дипломные работы своих выпускников в Большом театре Беларуси

«Полифония» в переводе с греческого – многоголосие. Термин, что символично, музыкальный. Меня более всего поразило, насколько органично живописные полотна – краски – творческие личности вписались в интерьеры Большого. Нынче живопись рассредоточилась по всему фойе бельэтажа, и ее с удовольствием разглядывают зрители, в том числе и те, кто пришел на премьеру «Лебединого озера».Такой синтез искусств под крышей Большого театра отнюдь не случаен.1 августа 1947 года был издан Приказ № 371 Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР о возобновлении деятельности Витебского художественного училища с его переносом в столицу БССР город Минск. Именно с этого дня отсчитывает свою историю Минское художественное училище, ныне Минский государственный художественный колледж имени А.К. Глебова.Поначалу собственного помещения у училища не было.– вспоминал много лет спустяЛюбопытно, что и Первая художественная школа много лет располагалась в тех же подсобках. Об этом мне рассказал покойный главный художник Большого театра Александр Костюченко, поступивший в нее в 1970 году.К тому времени Минское художественное училище уже поменяло дислокацию.– вспоминалКак показывают несложные подсчеты, этот переезд состоялся в 1952 или 1953 году.Но скульпторы в театре оставались как минимум вплоть до середины 1960-х.– вспоминал в разговоре со мнойХудожники активно пользовались возможностями Большого.– рассказывалВ те годы, когда он был учеником (а это начало 1950-х годов), Павел Масленников был штатным художником Большого театра и трудился над такими выдающимися постановками, как «Демон» (1950), «Тоска» (1950), «Соловей» (1950), «Иоланта» (1952), «Лакме» (1952), «Страшный двор» (1952).– вспоминалКурс сценографии завершался для будущих художников созданием собственного макета.Они буквально жили в захватывающей атмосфере театра.— рассказывал Виктор Громыко.– вспоминаетО том, что студенты работали гардеробщиками и статистами, вспоминал и народный художник Беларуси академик Георгий Поплавский.Вполне естественно, что память об общей крыше, о сотворчестве, взаимовыручке и сотрудничестве живет и в Минском художественном колледже имени Глебова, и в Большом театре.Выставка продлится до конца мая.