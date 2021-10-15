Минский девятиклассник, шантажируя себя, отправлял ложные сообщения о минировании школы и детсада

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В ГУВД объяснили, что скрывалось за сообщениями о минировании школы и детсада.отмечается в сообщении.Однако получить деньги подросток не смог – информацию о минировании передали в милицию. Правоохранители проверили школу и детсад, не обнаружили взрывных устройств, а потом разоблачили обман девятиклассника. В отношении школьника возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение.