Минский девятиклассник, шантажируя себя, отправлял ложные сообщения о минировании школы и детсада

Запутанную историю с ложным шантажом и сообщениями о минировании учреждений образования раскрыли столичные оперативники уголовного розыска. Детали рассказали в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.
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В ГУВД объяснили, что скрывалось за сообщениями о минировании школы и детсада. «15-летний минчанин разыграл настоящую детективную историю, установив в телефоне специальное приложение. С его помощью он отправлял себе смс с выдуманных номеров. Сначала прислал несколько сообщений о мнимом преследовании неизвестными, которые вымогали 2,5 тыс. российских рублей. После за невыполнение условий пошли «угрозы» взорвать его школу, а также детский сад. В надежде получить нужную сумму для расчета с «шантажистами» парень позвонил в общественное объединение по защите детей», – отмечается в сообщении.
Однако получить деньги подросток не смог – информацию о минировании передали в милицию. Правоохранители проверили школу и детсад, не обнаружили взрывных устройств, а потом разоблачили обман девятиклассника. В отношении школьника возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение.