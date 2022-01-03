Минский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на погодные условия

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, – прокомментировали в пресс-службе.Взлетно-посадочную полосу, перроны, рулежные дорожки и стоянки круглосуточно расчищают от наледи и снега, а также обрабатывают реагентами.– добавили в аэропорту.Избежать авиационных коллапсов из-за непогоды аэропорту удается благодаря специалистам аэродромно-технического комплекса, которые содержат территорию аэродрома в чистоте и порядке. Аэродромная снегоуборочная техника сейчас работает в в круглосуточном режиме.