Минский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на погодные условия

На работу Национального аэропорта Минск не повлияли сложные погодные условия. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани.
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– Белгидромет на 3 января объявил оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных метеорологических явлений. В стране сегодня сильный гололед, дождь и мокрый снег. Начиная с минувшего вечера задействованы все имеющиеся ресурсы для поддержания взлетно-посадочной полосы и других элементов аэродрома в надлежащем состоянии и обеспечения бесперебойного функционирования воздушной гавани, – прокомментировали в пресс-службе.
Взлетно-посадочную полосу, перроны, рулежные дорожки и стоянки круглосуточно расчищают от наледи и снега, а также обрабатывают реагентами.
– Необходимый запас реагентов создан еще осенью. Какой бы ни была погода, покрытие должно быть чистым, способным обеспечить достаточный уровень сцепления при взлете, посадке и рулении авиалайнера, – добавили в аэропорту.
Избежать авиационных коллапсов из-за непогоды аэропорту удается благодаря специалистам аэродромно-технического комплекса, которые содержат территорию аэродрома в чистоте и порядке. Аэродромная снегоуборочная техника сейчас работает в в круглосуточном режиме.