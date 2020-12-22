Минским школьникам предлагают провести зимние каникулы с пользой

Детский мини-отпуск можно провести с пользой: родителям предлагают приобрести путевки в школьный или загородный лагерь.– объяснила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета Анна Рысевец.В ведомстве подчеркивают, что такой вид зимнего каникулярного отдыха востребован: в школьные оздоровительные лагеря записалось около 10 тысяч учеников.Стоимость родительской доплаты за шестидневную путевку составит: для детей 6–10 лет – 5,28 рубля, для детей 11–13 лет – 8,88 рубля, для подростков в возрасте 14–17 лет – 11,52 рубля.Помимо этого, у ребят есть возможность отдохнуть девять дней в одном из трех загородных лагерей с круглосуточным пребыванием. Принимают детвору «Спутник», «Политехник» и «Горизонт». Смена – с 2 по 10 января. На удешевление стоимости путевки государство выделяет 88 рублей.