Отдыхать столичные школьники отправятся 25 декабря, а к учебе приступят уже в новом году – 11 января, сообщает «Минск-Новости».
Детский мини-отпуск можно провести с пользой: родителям предлагают приобрести путевки в школьный или загородный лагерь.
– Лагеря с дневным пребыванием откроем на базе учреждений общего среднего образования. Смена будет шестидневная: ребята приходят 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 6 января. Если родителям будет не с кем оставить малыша дома 31 декабря (это рабочий день), учебные заведения по запросу откроют дежурные группы, – объяснила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета Анна Рысевец.
В ведомстве подчеркивают, что такой вид зимнего каникулярного отдыха востребован: в школьные оздоровительные лагеря записалось около 10 тысяч учеников.
– При планировании досуга придерживаемся рекомендаций органов саннадзора. Отряды сформируют небольшие, будут соблюдаться строгие правила при организации питания и тематических мероприятий, – обозначила она.
Стоимость родительской доплаты за шестидневную путевку составит: для детей 6–10 лет – 5,28 рубля, для детей 11–13 лет – 8,88 рубля, для подростков в возрасте 14–17 лет – 11,52 рубля.
Помимо этого, у ребят есть возможность отдохнуть девять дней в одном из трех загородных лагерей с круглосуточным пребыванием. Принимают детвору «Спутник», «Политехник» и «Горизонт». Смена – с 2 по 10 января. На удешевление стоимости путевки государство выделяет 88 рублей.
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Минским школьникам предлагают провести зимние каникулы с пользой
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