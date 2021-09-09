Минские нотариусы 10 сентября бесплатно проконсультируют граждан

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БЕЛТА

В течение дня желающие смогут задать нотариусам вопросы на счет оформления наследственных прав, составления завещаний, уточнить особенности, связанные с заключением брачного договора или отчуждением имущества, и так далее. За консультацией смогут обратиться и физические, и юридические лица.На сайте Белорусской нотариальной палаты обращают внимание, что консультация и осуществление каких-либо нотариальных действий требуют времени. Рекомендовано заранее записаться на прием к специалисту. Для этого нужно позвонить по номеру (+375 29) 114-45-45 (по будним дням с 9:00 до 18:00).