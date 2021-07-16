Столичные оперативники выявили факты незаконной реализации брендовой одежды. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".
В торговые точки товар привозили из-за рубежа, но соответствующего разрешения для занятия такой деятельностью у предпринимателей не было.
В первом случае в одном из магазинов, расположенном в Московском районе Минска, сотрудники милиции конфисковали 17 курток общей стоимостью около 1200 рублей. В другом – на столичным рынке у 39-летней предпринимательницы было изъято 11 предметов одежды на общую сумму 230 рублей.
В отношении предпринимателей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 10.15 КоАП Беларуси («Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности»).
Видео МВД
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Минские милиционеры изъяли контрафактную одежду на сумму более BYN 1,4 тысячи
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